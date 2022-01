+++CENTO: modifica alla circolazione, via U.Bassi, via IV Novembre, via Risorgimento

Modifiche alla viabilità all’incrocio IV novembre, Ugo Bassi e Risorgimento – Martedì 1 e Mercoledì 2 febbraio 2022 Per riqualificare la regolamentazione semaforica sarà modificata la viabilità nell’intersezione via IV Novembre/via Ugo Bassi/via Risorgimento come segue: In Via U Bassi, dall’intersezione con Viale Bonzagni fino all’intersezione con Via IV Novembre, E’ ISTITUITO UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA con chiusura alternata della circolazione stradale, di una delle due corsie di attestazione garantendo comunque la svolta su Via IV Novembre; In Via IV Novembre nel tratto dall’intersezione con Via Ferrarese all’intersezione con Via Risorgimento, E’ VIETATA LA CIRCOLAZIONE STRADALE nella corsia di canalizzazione specializzata per la svolta a sinistra in Via Risorgimento Di conseguenza è istituita una DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO, all’intersezione con la Via Risorgimento, per i veicoli che percorrono Via IV Novembre in direzione di Via I Maggio . Pertanto i veicoli intenzionati a imboccare via Risorgimento, potranno percorrere via IV Novembre, invertire il senso di marcia alla rotatoria di Corso Guercino e svoltare di conseguenza a destra su via Risorgimento, o imboccare Via Malpighi per raggiungere Via Risorgimento attraverso la Via Armellini.

