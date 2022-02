+++CENTO: Ritarda nella consegna del panino e i clienti gli sfasciano la vetrina

Nella tarda serata di domenica 30 gennaio 2022, due clienti si presentavano allo “Zio Doner Kebab” di via Matteotti ed ordinavano due panini. Stante la presenza di più clienti, il titolare dell’esercizio pubblico ritardava nella consegna delle pietanze ed i due avventori si spazientivano. Inutile il tentativo del titolare di calmare gli animi dei due stranieri che, afferrata una sedia del locale, la scagliavano contro un banco-vetrina ed il vetro della cassa infrangendoli, per poi darsi alla fuga. L’esercente richiedeva l’intervento dei Carabinieri che perlustravano la zona, senza reperire i due giovani, tuttavia la pattuglia raccoglieva elementi utili alla loro identificazione. Il commerciante si riservava di presentare querela per il danneggiamento. A fare le spese della furia dei due agitati ‘clienti’ anche un avventore che, a quanto dichiarato da un parente dallo stesso, ha subito un’aggressione senza motivo dovendo ricorrere alle cure del pronto soccorso. Naturalmente anche il malcapitato avventore ha annunciato denuncia ai carabinieri.

