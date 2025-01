CENTO: Nudo in strada, l’intervento delle Forze dell’Ordine … in aggiornamento

Mezzogiorno di … nudo a Cento questa mattina. Un uomo, quasi certamente in forte alterazione psicofisica ha messo in atto uno show nel bel mezzo della via Matteotti al momento dell’uscita degli studenti dalle scuole. All’improvviso si è tolto tutti i vestiti ed è rimasto in mezzo al marciapiede, nudo come mamma l’ha fatto, apparentemente senza una ragione. Il motivo del gesto eclatante non è ancora noto e ha generato parecchio scompiglio. Per riportare a più miti consigli il nudista improvvisato sono servite le pattuglie della polizia locale dei carabinieri con l’ausilio del 118 che è intervenuto con un’auto medica ed un’ambulanza. Notizia in aggiornamento ….

