CENTO: Rapina l’agenzia di viaggi poi addenta il Carabiniere che lo sta arrestando

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Cento (Fe) hanno arrestato F. V. A., trentenne romeno resosi responsabile di una rapina impropria e di resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo nel pomeriggio dell’11 maggio u.s. è entrato in un’agenzia di viaggi in Cento ed ha chiesto alle impiegate del denaro, al loro rifiuto si è impossessato di un cellulare, presente su una scrivania, e si è allontanato dagli uffici. Un cliente accortosi di quanto accaduto lo ha seguito e fermato, chiedendogli contezza del gesto, ma il romeno ha cercato di divincolarsi, tentando di allontanarsi dal cliente che insisteva perché restituisse il cellulare. Allertato il 112 è subito giunta sul posto una pattuglia del Nucleo Operativo che ha bloccato lo straniero il quale, indomito, al fine di impedire ai militari di trasportarlo in caserma per i necessari accertamenti, nel tentativo di divincolarsi dalla presa del maresciallo che lo stava facendo salire sulla “gazzella”, il fermato ha morso ad una mano l’ispettore che ha dovuto ricorrere alle cure sanitarie presso il locale pronto soccorso per le lesioni riportate.

Il romeno è stato quindi arrestato per rapina impropria e resistenza con violenza a Pubblico Ufficiale e su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ferrara. Sabato 13 maggio il Giudice monocratico del Tribunale estense, dopo aver convalidato l’arresto, ha condannato il trentenne a due anni e sei mesi di reclusione con divieto di dimora nella provincia di Ferrara.

Mi piace: Mi piace Caricamento...