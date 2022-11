CENTO: Rapine in serie, denunciati tre giovani

Tra il 5 ed il 6 novembre nei comuni di Cento (FE) e Finale Emilia (MO) sono state commesse sei rapine, sia tentate che consumate, ai danni di privati cittadini e un esercizio commerciale. In tutti i casi le vittime hanno fornito la stessa descrizione degli aggressori e del modus operandi, ovvero due, e in alcuni casi tre, soggetti travisati che minacciando i malcapitati con dei coltelli si facevano consegnare soldi, borse e cellulari, per poi scappare a bordo di uno scooter. In tutte le occasioni, i malviventi hanno agito con particolare efferatezza, tant’è che in due circostanze le vittime sono state ferite durante le aggressioni, fortunatamente riportando solo alcune leggere lesioni agli arti, nel tentativo di difendersi.

Attesa la gravità dei fatti, la risposta dell’Arma è stata immediata con l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio e mirate attività investigative, che già nel pomeriggio del 7 novembre hanno permesso ai militari della Compagnia di Cento di fermare e controllare due giovani ventenni a bordo di uno scooter, identico a quello segnalato in occasione degli eventi criminosi. Gli accertamenti permettevano di appurare che il ciclomotore risultava essere oggetto di furto, essendo stato rubato alla metà di settembre a Bologna, e quindi i militari sottoponevano i due giovani a perquisizione personale rinvenendo alcuni degli oggetti sottratti in occasione delle rapine avvenute nel centese.

Gli approfondimenti investigativi svolti dall’Arma di Cento unitamente ai colleghi della Compagnia di Carpi (MO), hanno permesso di raccogliere diversi elementi a carico dei due giovani controllati, nonché, grazie anche alle testimonianze assunte nel corso degli accertamenti, è stato identificato il terzo soggetto, notato da alcune persone nei giorni antecedenti alle rapine alla guida dello scooter rubato, e quindi i tre sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ferrara.

