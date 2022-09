CENTO: Rinnovo Consulte, Picariello “Dopo la modifica del regolamento, arriviamo all’approvazione delle tempistiche e delle modalità di indizione delle elezioni”

Si rinnovano le consulte civiche del Comune di Cento e delle sue frazioni. L’annuncio della Vicesindaco Vanina Picariello “Dopo la modifica del regolamento, arriviamo all’approvazione delle tempistiche e delle modalità di indizione delle elezioni per le consulte civiche. Un momento importante per la comunità, per lavorare insieme sulle questioni più cruciali del nostro territorio”. Al via dal 15 settembre la presentazione delle autocandidature ed elezioni sabato 12 novembre

Dopo l’approvazione delle modifiche del Regolamento che disciplina il funzionamento e l’organizzazione delle consulte civiche, la Giunta Accorsi ha deliberato le modalità e le tempistiche per l’indizione delle elezioni che rinnoveranno al composizione dei 9 organi collegiali di Cento e frazioni.

“Abbiamo stilato il cronoprogramma che ci porterà fino al 12 novembre, quando si terranno le elezioni delle consulte civiche” commenta la Vicesindaco Vanina Picariello che prosegue “La modifica del Regolamento ci ha consentito di definire meglio alcuni aspetti centrali del lavoro delle consulte, come quello sulla condivisione di pareri e anche sulla possibilità di fare consulte integrate tra più aree per affrontare temi condivisi e più ampi. Questi cambiamenti aiuteranno certamente il lavoro delle prossime consulte, che potrebbero insediarsi prima della fine dell’anno.”

La Vicesindaco ha voluto dettagliare le modalità di presentazione delle autocandidature e le altre scadenze. “E’ importante rispettare le tempistiche, per fare in modo che le elezioni si tengano regolarmente. Per questo, è possibile presentare le autocandidature attraverso un apposito modulo a partire da giovedì 15 settembre fino a giovedì 17 ottobre, sia a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune, o anche tramite posta e PEC all’indirizzo istituzionale. Qualora non fosse raggiunto il numero minimo di candidature, si darà tempo fino al 24 ottobre per ulteriori integrazioni. Poi vi sarà la fase di pubblicazione dell’elenco e la relativa campagna informativa.”

“Si è deciso inoltre, in accordo con gli uffici e soprattutto raccogliendo i suggerimenti dei consultori, di anticipare l’apertura dei seggi per il voto che quest’anno avverrà alle ore 10.00 e si concluderà alle ore 19.00. Le sedi rimarranno le medesime, tranne per quanto riguarda XII Morelli dove il seggio verrà spostato presso la sala del campo sportivo” puntualizza la Vicesindaco che prosegue “Tutte le informazioni, i moduli per presentare l’autocandidatura saranno disponibili sul sito del Comune di Cento a partire da oggi.”

“L’esperienza in consulta è stata per me un’importante occasione di formazione, di crescita come cittadina attiva nella comunità. Una palestra per conoscere come funziona realmente l’Amministrazione e quelli che sono i limiti e le possibilità di miglioramento, lavorando insieme con rispetto e confronto propositivo. Per questo invito chiunque sia interessato e voglia partecipare in prima persona, a lanciare la propria autocandidatura. All’inizio di ottobre, faremo anche un momento pubblico per illustrare il lavoro delle consulte e per fornire le informazioni necessarie per partecipare alle prossime elezioni” conclude la Vicesindaco.

Mi piace: Mi piace Caricamento...