CENTO: Serata glamour al Golf Club con Cristina Suma, titolare della Ditta ‘EHC Centro visione e salute di Cento’

Una serata decisamente glamour quella organizzata splendidamente da ‘Anche Wedding’ dell’eclettica Milena Scaramelli, una garanzia in fatto di alta qualità e grande attenzione ai dettagli nell’allestimento dei eventi mondani e non solo.

Location perfetta quella del Golf Club di Cento e parterre decisamente di altissimo livello per la serata degli Auguri di Cristina Suma, titolare della Ditta ‘EHC Centro visione salute di Cento‘. Una ditta, quella di Cristina Suma, leader di settore e che, tra l’altro, vanta prestigiose collaborazioni con professionisti di indiscusso valore nel settore della ‘visione’, uno degli ambiti più importanti per la vita umana. Alla serata, allietata dalla bravissima Michela Tassinari e da una cena raffinatissima e di altissima qualità, hanno fatto da degna cornice all’evento molti i personaggi centesi che hanno preso parte: dal sindaco di Cento Edoardo Accorsi che, assieme alla vice Vanina Picariello, ha rimarcato l’importanza di “essere presenti ad eventi così importanti che suggellano il valore di Aziende come ‘EHC Centro visione salute di Cento‘ di Cristina che operano nel settore della salute della vista e che, con coraggio, danno prestigio al nostro territorio”, all’istrionico Ivano Manservisi, Patron del Cento Carnevale d’Europa e tanti professionisti che operano sul territorio in vari ambiti.

Da sinistra: Vanina Picariello, vicesindaco di Cento, Edoardo Accorsi, Sindaco di Cento, Cristina Suma, titolare di EHC

Centro visione salute di Cento

