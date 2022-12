FISCAGLIA: Uomo accoltellato. I Carabinieri arrestano il presunto autore

Nella prima mattinata di oggi, i militari della Compagnia Carabinieri di Portomaggiore (FE) hanno arrestato un 31 enne originario di Codigoro (FE), ritenuto responsabile dell’accoltellamento di un uomo 47 enne, avvenuto nella serata precedente a Fiscaglia (FE).

Nel grave episodio, scaturito da cause che sono in corso di accertamento, la vittima ha riportato varie ferite da taglio, per le quali, nella notte, è stato elitrasportato all’ospedale “Maggiore” di Bologna ove è stato sottoposto ad intervento chirurgico d’urgenza. Giunti sul luogo del fatto, i Carabinieri, diretti dalla Procura della Repubblica di Ferrara, hanno subito avviato le indagini che, in poche ore, hanno consentito di rintracciare il presunto autore, che si era dato alla fuga subito dopo il fatto. I militari hanno anche ritrovato e sequestrato il coltello presumibilmente utilizzato per sferrare i violenti fendenti alla vittima. L’arrestato, dopo le formalità di rito esperite presso il Comando dell’Arma Portuense, è stato trasferito alla casa circondariale di Ferrara ove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

