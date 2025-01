CENTO: Siglato un Protocollo d’intesa per il contrasto ai fenomeni di bullismo

Giornata importante per la comunità centese che stamattina ha preso parte alla conferenza stampa di presentazione del “Protocollo d’Intesa per il Coordinamento delle Azioni per la Prevenzione ed il Contrasto ai Fenomeni del Bullismo e della Devianza Giovanile sul territorio di Cento.

“Un progetto importante – così il sindaco Accorsi – che segna un passo avanti nella lotta al bullismo e alla devianza giovanile, per cui non basta la sola repressione: è fondamentale investire nell’educazione e nella prevenzione, costruendo percorsi che aiutino i giovani a crescere in modo consapevole e responsabile”.

La forza di questo protocollo è il coinvolgimento attivo e collaborativo di più soggetti, tra cui Polizia Locale, AUSL, Servizi Sociali, Strade, scuole e altre realtà territoriali.

