La Pro Loco del Gambero di Cento sarà ancora una volta al fianco di AIRC per il sostegno alla ricerca sul cancro, il prossimo 25 gennaio

Troveremo le “Arance della salute” a Cento, in Piazza del Guercino e presso la Farmacia Nuova del Guercino dalle 9 alle 12

Si rinnova quindi la collaborazione tra la Pro Loco del Gambero di Cento e l’AIRC, nata nel 2018 in occasione del primo Pink Floyd Festival intitolato “Un concerto per la vita”.

“Da quell’evento – spiega il Presidente Angelo Rausa – l’AIRC ha chiesto la collaborazione della Pro Loco per tutti gli eventi di sensibilizzazioni organizzati a Cento. Tutte le postazioni – precisa- sono gestite da volontari e soci della nostra pro loco, come anche tutte le attività che la Pro Loco propone, dal “Pink Floyd Festival” a “Bif bimbi in festa”. La Farmacia Nuova del Guercino – racconta – con la quale collaboriamo dal novembre dello scorso anno si è resa disponibile a promuovere questi eventi (e a ospitare un banchetto il prossimo 25 gennaio, ndr) in quanto è l’unica Farmacia Oncologica del nostro territorio, che accompagna, prendendo per mano, chi si trova ad affrontare questa terribile malattia conclude- organizzando percorsi di recupero in ogni ambito,dallo sport,al benessere psicofisico.”

