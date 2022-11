⚠ CENTO: Violento tamponamento su via Ferrarese

Nella serata di ieri, 25 novembre 2022 attorno alle 21, si è verificato un incidente su via Ferrarese in corrispondenza del Centro Medico. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Cento due vetture si sono scontrate: forse un tamponamento. A causa dell’impatto violento le vetture sono carambolate all’interno di un parcheggio abbattendo una segnaletica e danneggiando una vettura in sosta. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di via Risorgimento. Sembra che non vi siano conseguenze per gli occupanti i veicoli. In aggiornamento

