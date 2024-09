CHE ESORDIO PER LA BENEDETTO, LIVORNO PIEGATA DOPO UN GRANDE SECONDO TEMPO

Esordio in campionato per la Benedetto XIV, a Cento arriva la neopromossa Libertas Livorno 1947. Una Baltur Arena gremita e atmosfera difficile da dimenticare, 1600 rumorosissimi spettatori ed entrambe le squadre al completo. Berdini ha recuperato dall’ultima fastidio muscolare e scenderà regolarmente in campo, così come Tamani, fermo durante la pre season a causa di una botta subita alla caviglia. Per la squadra ospite, Coach Andreazza può vantare delle ottime prestazioni durante le amichevoli e si presenta senza infortuni a questo attesissimo esordio.

Berdini, Henderson, Delfino, Davis e Benvenuti le prime scelte di coach Di Paolantonio, dall’altra parte Hooker, Banks, Allinei, Italiano e Fantoni.

PRIMO QUARTO

La Libertas parte fortissimo, 4 in fila di Banks e una tripla di Allinei costringono coach Di Paolantonio al primo timeout sullo 0-8. Berdini rompe il digiuno con un palleggio arresto e tiro, poi è il turno di Davis, ma Livorno, soprattutto con Banks, non sbaglia praticamente nulla e vola sul +10. Alessandrini entra e segna una tripla pesante, poi si porta a casa un gioco da tre punti, sono 8 in fila per lui. Livorno continua a stressare la difesa biancorossa e Cento fatica a non subire canestro, una tripla di Bargnesi conclude una bella azione corale e risponde alla precedente di Nobile: 17-27 dopo i primi dieci minuti.

SECONDO QUARTO

Filloy esordisce in maglia amaranto con una tripla delle sue, Nobile risponde subito e la Sella prova ad alzare la fisicità in difesa. Dopo aver toccato il +13, ora Livorno fa più fatica in attacco, complice l’aggressività dei ragazzi di un Di Paolantonio tarantolato in panchina. Alessandrini segna un’altra tripla e Henderson si iscrive alla partita segnandone quattro in fila per il -5 Benedetto. Banks persiste nel suo show e una tripla di Fratto riporta in doppia cifra di vantaggio la Libertas. In uscita dal timeout, Alessandrini timbra ancora da tre punti, senza ancora errori dal campo e due liberi di Delfino riportano la squadra di casa a due possessi di distanza. Ancora una volta, grande reazione nel momento più difficile. La Benedetto allunga la difesa e Davis trova due liberi lottando a rimbalzo in attacco e il primo tempo si chiude sul 36-39, dopo che Cento è stata sotto anche di 13.

TERZO QUARTO

Stessi quintetti della palla a due e subito l’asse Berdini-Benvenuti disegna prima un canestro facile per il centro e poi è l’ex Cantù di carattere a segnare la tripla del primo vantaggio biancorosso. Davis risponde da tre e poi con un 2+1 ad un bel canestro di Fantoni ed è partita vera alla Baltur Arena, sorpassi e controsorpassi e clima da partita decisiva. Fantoni commette il quarto fallo, costringendo lo staff tecnico ad una rotazione ridotto, Delfino si mette in propria e segna due fadeaway dei suoi per il +5 Benedetto che diventa +7 dopo la palla recuperata da Henderson e la conclusione di Benvenuti in campo aperto. Sella che ha messo in atto un vero e proprio clinic difensivo nel terzo quarto e ha messo i bastoni tra le ruote alla fluidità dell’attacco di coach Andreazza. Alessandrini corregge una tripla di Delfino e la Sella chiude uno straordinario terzo periodo sul 61-53.

QUARTO QUARTO

Berdini trova subito due punti al centro dell’area e dopo due ottime difese è Sperduto a inventarsi una tripla in uscita dai blocchi per il +13 Benedetto XIV. Tozzi e Hooker riportano a -7 la Libertas, ma arriva il momento di onnipotenza di Delfino, prima in step back partendo spalle a canestro, poi usando il corpo di Italiano per segnarne altri due, poi ancora in step back e infine con la tripla del +16 che fa impazzire la Baltur Arena. La Libertas prova il tutto per tutto con Hooker-Filloy e Banks insieme con Fantoni e Tozzi e dopo due facili proprio di Fantoni, coach Di Paolantonio decide di fermare subito l’inerzia del match. Filloy segna una tripla in transizione e riporta a -11 gli amaranto. Cento resiste e una schiacciata del livornese Benvenuti mette una serie ipoteca sulla vittoria, confermata dalla stoppatona di Davis su Tozzi e dalla super tripla di Terry Henderson. Esordio vincente della Benedetto XIV che gioca un secondo tempo ai limiti della perfezione. 83-72 il finale alla Baltur Arena.

TABELLINI

SELLA CENTO: Tamani, Ramponi, Tanfoglio, Henderson Jr. 9, Alessandrini 16, Berdini 9, Delfino 18, Moretti, Sperduto 3, Davis IV 12, Benvenuti 10, Nobile 6

LIBERTAS LIVORNO: Buca, Banks 20, Bargnesi 3, Fratto 5, Fantoni 10, Tozzi 2, Filloy 14, Allinei 3, Hooker 10, Paoletti, Italiano 5

Crediti: Massimiliano Salvi

Mi piace: Mi piace Caricamento...