La Centese domina al G&G Stadium: netto 3-0 e terzo posto a un punto dalla vetta

La Centese continua a stupire e a entusiasmare il proprio pubblico, imponendosi con un netto 3-0 sulla Junior Corticella al G&G Stadium. Una vittoria importante, che proietta la squadra di mister Di Ruocco al terzo posto in classifica, a un solo punto dal Mesola e dal Valsetta Lagaro.

Il match non è mai stato in discussione: nel primo tempo, è stato Pirreca a sbloccare il risultato con uno splendido pallonetto, mentre nella ripresa Quaquarelli e il rientrante Costantini, al suo primo match dopo l’infortunio, hanno sigillato la vittoria con due gol.

La Centese ha messo in mostra ottime trame di gioco, mantenendo sempre il controllo della partita. Il portiere Alberghini non è mai stato realmente chiamato in causa, segno di una prestazione difensiva solida e compatta.

Con questa vittoria, la Centese si porta al terzo posto in classifica e ora prepara la prossima sfida, che la vedrà affrontare il Petroniano sul campo di Crespellano. Una sfida decisiva per confermare questo momento positivo e puntare ancora più in alto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...