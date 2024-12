Con dispiacere, ci troviamo ancora una volta a dover tornare su una questione che avremmo preferito affrontare diversamente, già chiarita pubblicamente e per la quale il club aveva manifestato la massima disponibilità a dialogare direttamente con il Gruppo Erotico, che però non ha accolto questa richiesta.

Come già segnalato nel referto arbitrale, durante l’ultima partita si sono verificati episodi che non possono essere tollerati, tra cui insulti rivolti ai nostri tesserati, in particolare modo al nostro capitano Carlos Delfino, sia durante la gara che al termine della stessa. Questi comportamenti sono particolarmente gravi e non appartengono ai valori della Benedetto XIV, né rispecchiano l’ambiente che desideriamo costruire nella nostra arena.

La società desidera esprimere il proprio sostegno incondizionato al capitano Carlos Delfino, una risorsa essenziale per il nostro club e un punto di riferimento per tutti, dentro e fuori dal campo. Carlos, con grande determinazione, sta affrontando il proprio percorso di recupero fisico per tornare al più presto a disposizione della squadra e contribuire ai successi che tutti desideriamo. Siamo orgogliosi di avere un atleta della sua esperienza e professionalità come parte della nostra famiglia.

La Benedetto XIV si riconosce in uno stile che promuove rispetto, passione e costruzione. Non chiediamo che tutti condividano appieno questi principi, ma chi sceglie di entrare nella Baltur Arena deve farlo con lo spirito di sostegno e partecipazione costruttiva, senza mai trasformare la passione in elemento di divisione o tensione.

Riteniamo che il tifo sia una risorsa preziosa e uno strumento per unire la squadra, la società e la città. Tuttavia, se per alcuni questo stile non rappresenta ciò in cui credono, comprendiamo che possano decidere di non far parte del nostro percorso futuro. La porta della nostra arena sarà sempre aperta a chi vuole condividere con noi i valori che ci contraddistinguono.

Ringraziamo il Settore Zimmer e i tanti tifosi che, con il loro entusiasmo, continuano a rappresentare il vero spirito della Benedetto XIV. Il nostro impegno, dentro e fuori dal campo, è rivolto a creare un ambiente di cui tutti possiamo essere orgogliosi.

