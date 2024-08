Cinema sotto le stelle al LumacArena di Casumaro dal 2 settembre 2024

” Una nuova rassegna cinematografica, frutto della collaborazione tra il Comune di Cento e il Comune di Finale Emilia, prenderà il via lunedì 2 settembre presso lo spazio LumacArena di Casumaro, gestito dalla cooperativa sociale Caracol.

L’iniziativa vede, inoltre, la collaborazione della Fondazione Teatro ‘G. Borgatti’ e della Biblioteca comunale ‘Ileana Ardizzoni’ di Casumaro.

Saranno quattro le proiezioni – due film d’animazione, una commedia e un musical – che verranno offerte gratuitamente alla cittadinanza presso l’area esterna della sala polivalente di via Garigliano 14, con inizio sempre alle ore 21.00: lunedì 2 settembre “Trolls world tour”, regia di Walt Dohrn e David P. Smith; mercoledì 4 settembre “Yesterday”, regia di Danny Boyle; lunedì 9 settembre, “Mawka e la foresta incantata”, regia di Oleh Malamuzh e Oleksandra Ruban; mercoledì 11 settembre, “The greatest showman”, regia di Michael Gracey.

Perfettamente sintonizzati i principali promotori dell’iniziativa, gli assessori alla Cultura di Cento, Silvia Bidoli, e di Finale Emilia, Christian Feloni.

“Siamo soddisfatti della collaborazione che si è concretizzata tra i nostri comuni – affermano entrambi – e siamo ancora più contenti per il coinvolgimento attivo di altre importanti realtà del territorio, come la Fondazione Teatro Borgatti di Cento, Caracol Cooperativa Sociale e la Biblioteca Ileana Ardizzoni. Ci auguriamo che questa collaborazione fattiva e significativa tra Comuni abbia un ampio respiro nel tempo”.

“Abbiamo scelto insieme – aggiunge Feloni – i titoli per l’edizione 2024 di ‘Cinema sotto le stelle’, incentrata sulla musica e sul suo valore, trovando pieno supporto da parte delle realtà coinvolte, alle quali va il mio più profondo riconoscimento”.

“Siamo orgogliosi del coinvolgimento di queste realtà socio-culturali – conclude Bidoli – che si concretizza in questa rassegna cinematografica per grandi e piccini, ospitata in un luogo significativo come la LumacArena di Casumaro”.

I FILM DELLA RASSEGNA

Trolls world tour

Film d’animazione del 2020 diretto da Walt Dohrn e David P. Smith, sequel del film del 2016 Trolls, basato sulle bambole Troll dolls ideate da Thomas Dam. Dopo gli eventi del primo film, i piccoli troll scoprono che la loro è soltanto una delle sei tribù di troll esistenti in giro per il mondo, ognuna delle quali rappresenta un diverso genere musicale: pop, country, tecno, rock, classico e funk.

Yesterday

Film del 2019 diretto da Danny Boyle. Interpreti: Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran, Kate McKinnon, Joel Fry. Jack Malik è un musicista di scarso successo, supportato solo da Ellie, manager e amica. Una sera, dopo che ha deciso di smettere con la musica e cercare un lavoro più regolare, Jack ha un incidente e perde coscienza durante un blackout planetario. Quando si sveglia, scopre che il mondo è stato privato delle canzoni dei Beatles e che lui è rimasto il solo a ricordarle.

Mawka e la foresta incantata

Film d’animazione, Ucraina, 2023. Regia di Oleh Malamuzh e Oleksandra Ruban. Nelle profondità delle terre ucraine c’è uno spicchio di mondo antico e remoto, con una storia che affonda le sue origini nel mito dei ricordi e nelle leggende dei racconti. Una faida tra gli abitanti del Villaggio e gli esseri della Foresta, nata quando il proprietario della segheria ha oltrepassato la Montagna Oscura che divide i due luoghi, porta alla chiusura del passaggio tra i due mondi, all’isolamento dei due popoli, all’odio tra le genti.



The greatest showman

Film del 2017 diretto da Michael Gracey, con Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Efron, Rebecca Ferguson, Zendaya, Keala Settle, Yahya Abdul-Mateen II. Biografia musicale di P.T. Barnum, uomo sfrontato e intraprendente che si riscatta dalle sue umili origini creando uno spettacolo audace e assolutamente unico.

