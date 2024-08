FERRARA: Sessantunenne sorpreso a rubare all’interno del supermercato: arrestato

Nel pomeriggio di sabato 24 agosto, un uomo classe 1963 è stato notato dai dipendenti di un supermercato del centro storico di Ferrara mentre si aggirava con fare sospetto all’interno dell’esercizio commerciale. L’uomo, ritenendo di non essere visto, ha prelevato dagli scaffali alcuni pezzi di formaggio, per un valore complessivo di circa 400 euro, li ha riposti in una busta e poi ha cercato di allontanarsi dal supermercato senza fermarsi alle casse. Lo stesso è stato raggiunto dal personale della vigilanza del supermercato che, contemporaneamente ha contattato il numero di emergenza 112. In pochi minuti è giunta sul posto una pattuglia della Sezione Radiomobile che, da un controllo effettuato in banca dati ha avuto modo di appurare che l’uomo, senza fissa dimora ed originario della provincia di Napoli, era gravato dalla misura della “sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di dimora” nel comune di Modena. Lo stesso è stato quindi tratto in arresto per la violazione della predetta misura. Al termine degli accertamenti, la refurtiva è stata restituita all’avente diritto mentre il sessantunenne è stato arrestato e tradotto presso la locale casa circondariale.

Nella mattinata odierna, presso il Tribunale di Ferrara, l’arresto è stato convalidato e, in attesa della celebrazione del processo, nei confronti dell’uomo è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

PORTUENSE: Viola l’ammonimento, arrestato dai Carabinieri.

Nel pomeriggio di sabato 24 agosto i Carabinieri della Stazione di Massafiscaglia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Ferrara, che ha disposto gli arresti domiciliari a carico di un 49enne.

L’uomo, nonostante fosse già stato ammonito, aveva continuato ad importunare una donna, con la quale aveva intrattenuto una relazione affettiva. Le violazioni poste in essere, prontamente segnalate dai Carabinieri, hanno portato all’emissione dell’ordinanza eseguita nella giornata di sabato.

Le azioni di contrasto, ricordano i Carabinieri, non si limitano alla denuncia ed ai conseguenti aspetti di repressione penale, ma passano attraverso l’immediata attivazione della complessa rete istituzionale di contrasto alla violenza in ambito familiare, che prevede concreti interventi di assistenza, come il collocamento della vittima presso una struttura protetta, anche assieme ai figli minori.

COMACCHIO – LIDO DI VOLANO: continuano i controlli dei Carabinieri a Lido di Volano: due persone denunciate per detenzione a fini di spaccio di droga e per porto ingiustificato di un coltello a serramanico, altri due giovani segnalati al Prefetto per uso personale di droga.

Per garantire il “divertimento in sicurezza”, i Carabinieri del Posto Fisso di Lido delle Nazioni hanno effettuato nei giorni scorsi un servizio antidroga nei pressi dei parcheggi retrostanti uno stabilimento balneare di Lido di Volano che durante la settimana organizza serate con musica “afro” attirando centinaia di giovani che spesso all’uscita si rendono responsabili di atti vandalici e disturbo della quiete pubblica.

Nell’occasione i Carabinieri hanno controllato decine di persone sia a piedi che in auto denunciando alla Procura della Repubblica rispettivamente:

per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti un pregiudicato 50enne poiché trovato in possesso di 20 grammi di hashish, alcune dosi di cocaina e marijuana;

per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere un incensurato 36enne che teneva in tasca un coltello a serramanico di 10 cm.

Inoltre sono scattate anche due segnalazioni alla Prefettura di Ferrara nei confronti di un operaio 20enne ed una studentessa 18enne trovati con modiche quantità per uso personale di hashish e marijuana.

