Domenica 6 novembre sarà show time alla Milwaukee Dinelli Arena, tra gli ospiti speciali per la partita contro Cividale ci sarà la cantante e musicista Cinzia Zaccaroni. Cinzia, originaria di Cento, arriva dalla recentissima esperienza di X Factor che si è interrotta subito prima dell’accesso ai live. Domenica alla Milwaukee Dinelli Arena in occasione della partita con Cividale presenterà in anteprima il suo nuovo inedito.

