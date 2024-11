CIVIDALE NON SBAGLIA MAI, LA BENEDETTO REAGISCE TROPPO TARDI

La Sella Cento, in diretta sul canale RaiSportHD, ospita la UEB Gesteco Cividale nell’anticipo della 14° giornata di Serie A2. I biancorossi si presentano senza il loro capitano, Carlos Delfino, per quanto riguarda Cividale, che non perde dalla sfida contro Verona del 13.10, l’unico dubbio rimane l’utilizzo di Miani, che ha lamentato dei problemi alla schiena. Marks e Berti tornano alla Baltur Arena tra gli applausi del quasi tutto esaurito.

erdini, Nobile, Henderson, Davis e Benvenuti da una parte, Marks, , Rota, Marangon, Dell’Agnello e Ferrari dall’altra.

PRIMO QUARTO

L’approccio alla gara è di grande intensità da entrambe le metà campo, si fatica a trovare tiri puliti e dopo 3’ il punteggio è di 4-4. Poi Rota e Dell’Agnello mettono in difficoltà la difesa centese, con il lungo che punisce sia dall’arco, sia nel cambio sistematico contro Berdini: 6-14 Cividale e timeout Benedetto XIV. Tre liberi di Sperduto e un arresto e tiro di Nobile firmano il 5-0 di parziale per i padroni di casa. La Sella non riesce a riportarsi ad un possesso di distanza e viene punita dalla tripla di Ferrari per il +9 ospite. La UEB esegue perfettamente e Mastellari si guadagna un altro canestro e fallo e lancia Cividale sul 13-25 dopo 10’.7

SECONDO QUARTO

Berdini fa 2/2 dalla lunetta, ma la Gesteco non sbaglia mai, prima Miani, poi Mastellari e poi ancora Miani portano il vantaggio di una clamorosa Cividale a +19. Cento non riesce a reagire e Cividale gioca sul velluto, toccando addirittura il +26 dopo la tripla di Redivo e il 2+1 di Mastellari, Tanfoglio segna un vero e proprio gol da tre punti e la Sella prova a tornare in partita con la zona, ma la serata sembra la classica “serata no”. Il primo tempo finisce 23-51 per una Cividale ai limiti della perfezione e una Benedetto XIV non ancora benvenuta.

TERZO QUARTO

Benvenuti prova a scuotere i suoi, poi Henderson trova uno step back dall’angolo, poi Berti trova due jumper della media per ricacciare subito indietro i tentativi della Benedetto, Redivo punisce dall’angolo dopo la palla persa di Alessandrini, poi è ancora Mastellari a inventarsi una tripla folle che vale il massimo vantaggio Cividale sul +30. Poi, Cento trova 9 punti in un amen con le triple di Berdini, Tanfolgio e Alessandrini e si riporta a -24, poi Sperduto segna sulla sirena da 10 metri abbondanti e la Baltur Arena prova a tornare in partita con la squadra. 46-67 dopo 30’.

QUARTO QUARTO

Marks punisce dall’angolo con la tripla del nuovo +24. Benvenuti, da vero leader, è l’ultimo a mollare, nonostante la partita sia virtualmente chiusa. Alla Benedetto è mancato sicuramente Davis, mvp straniero dell’ultimo mese, ma l’impressione è che la meraviglia che Cividale ha messo in campo abbia traumatizzato la squadra di Di Paolantonio. L’ultimo quarto, nonostante la resistenza biancorossa, è pura prassi. I biancorossi provano a rendere meno amara la sconfitta, ma Redivo mette il punto esclamativo a 2’ dal termine e Sperduto, Tanfolgio e Benvenuti accorciano il distacco. Finisce 62-79.

TABELLINI

SELLA CENTO: Tamani, Ramponi, Henderson 7 , Alessandrini 3, Berdini 5, Sperduto13, Davis 5, Nobile 6, Tanfoglio 11, Moretti, Benvenuti 11

UEB CIVIDALE: Marks 7, Redivo 12, Miani 8, Mastellari 13. Rota 5, Marangon. Berti 11, Ferrari 5, Micalich, Dell’Agnello 11, Piccionne

