ARRIVA “NATALE A TERRE DEL RENO”

Il Comune di Terre del Reno è lieto di annunciare la rassegna “Natale a Terre del Reno”, un’occasione speciale per celebrare le festività con un programma ricco di eventi che attraverserà tutto il territorio da dicembre fino all’inizio di gennaio. In ogni frazione – Mirabello, Sant’Agostino, San Carlo e Dosso – la magia del Natale prenderà vita grazie a momenti pensati per unire tradizione, comunità e intrattenimento.

L’atmosfera natalizia sarà inaugurata con le letture per bambini presso le biblioteche comunali, un appuntamento che vuole trasmettere il calore delle festività ai più piccoli. L’accensione degli alberi di Natale e dei presepi, accompagnata da eventi di aggregazione organizzati dalle Pro Loco locali, illuminerà le piazze e i parchi, creando un clima di festa che unisce le persone. Non mancheranno i tradizionali mercatini, dove sarà possibile trovare idee regalo, prodotti tipici e artigianato locale, e che rappresentano un punto di incontro e condivisione per l’intera comunità.



La musica avrà un ruolo centrale, con concerti che spazieranno dal gospel, alle orchestre parrocchiali, fino alla Filarmonica di San Carlo, che saluterà il nuovo anno con un’esibizione speciale e un brindisi offerto dall’Amministrazione Comunale. Le scuole saranno protagoniste con spettacoli e saggi musicali, mentre l’allegria e il divertimento saranno garantiti dalla colorata invasione dei Babbi Natale per le vie del paese, un evento pensato per portare gioia ai bambini e alle famiglie.



Le festività proseguiranno con l’arrivo della Befana, che sarà celebrato con un mercato domenicale e una camminata ludico-motoria, fino alla grande festa dell’Epifania, che concluderà il periodo natalizio in Piazza Pertini a Sant’Agostino. Inoltre, sono in corso di definizione i tradizionali roghi della Befana di Mirabello e del Befanone di Dosso, eventi tanto attesi che verranno aggiunti al calendario ufficiale e comunicati successivamente, arricchendo ulteriormente la conclusione delle festività.



“Il Natale è un momento unico, un’occasione per riscoprire il senso di appartenenza e solidarietà che caratterizza la nostra comunità,” ha dichiarato il Sindaco Roberto Lodi. “Siamo orgogliosi di offrire un programma così ricco e variegato, che possa coinvolgere persone di ogni età e creare momenti indimenticabili. Ringrazio tutte le realtà che hanno reso possibile questa rassegna e invito cittadini e visitatori a partecipare numerosi per vivere insieme la magia di questo Natale.”



La rassegna rappresenta non solo un’occasione di festa, ma anche un momento per celebrare le tradizioni e rafforzare i legami tra le persone, in un clima di calore e condivisione. Terre del Reno vi aspetta per vivere insieme un Natale speciale, fatto di luci, musica, sorrisi e tanta magia. Per maggiori informazioni, aggiornamenti e per conoscere le date degli eventi ancora in fase di definizione, è possibile consultare il sito ufficiale del Comune o i suoi canali social.

