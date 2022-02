CODIGODO: Appropriazione indebita, condanna eseguita a carico di un 73 enne

Nella mattinata di oggi 17 febbraio 2022, i Carabinieri della Stazione di Codigoro (Fe), davano esecuzione all’ordine di carcerazione a carico di P.C., 73 enne del luogo, il quale a seguito di sentenza passata in giudicato per il reato di appropriazione indebita, commessa nel 2015, è stato condannato alla pena di nove mesi di reclusione, che dovrà scontare in regime di detenzione domiciliare, così come disposto dall’ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Ferrara. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso il proprio domicilio dove sconterà la pena detentiva.

