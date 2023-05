COMACCHIO: arrestato dai Carabinieri pregiudicato 48enne per furto al supermercato

Nella serata di sabato 29 aprile, i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Comacchio hanno tratto in arrestato in quasi flagranza di reato un noto pregiudicato del posto, specializzato nei furti ai supermercati.

L’uomo, noto alle forze dell’ordine in quanto già arrestato diverse volte per lo stesso genere di reati (furti di carne, prodotti ittici e caseari) e ben conosciuto anche dai gestori dei supermercati della zona che puntualmente segnalano al 112 la sua presenza sospetta, è stato fermato lungo la pista ciclabile che collega Comacchio a Porto Garibaldi mentre si stava allontanando a bordo della sua bicicletta dai supermercati “LIDL” e “D+” di San Giuseppe con un bottino di oltre duecento euro di generi alimentari, che puntualmente non aveva pagato eludendo i controlli alle casse.

Nella mattina del primo maggio, l’uomo è comparso davanti al giudice del Tribunale di Ferrara che, nel convalidare l’arresto, lo ha condannato a 8 mesi di reclusione da scontare ai domiciliari.

