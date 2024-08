COMACCHIO: controlli dei Carabinieri nel comparto delle aziende alimentari: riscontrate irregolarità e scarsa igiene

Nei scorsi i Carabinieri della Compagnia di Comacchio con i colleghi del N.A.S. di Bologna ed il personale dell’Unità Operativa Complessa – Igiene Alimenti di Origine Animale del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL di Ferrara, hanno eseguito un’ispezione igienico-sanitaria presso un’azienda attiva nella lavorazione di carni, riscontrando numerose criticità di carattere gestionale e igienico-sanitario. In particolare è stata rilevata la presenza di generi alimentari privi di qualsiasi informazioni circa la tracciabilità e con termine minimo di conservazione superato, il congelamento di alimenti in assenza di idonee procedure HACCP e attrezzature in pessime condizioni igienico-sanitarie con presenza di ruggine.

Al termine del controllo sono state contestate sanzioni amministrative pecuniarie per un importo di circa 4.500,00 Euro per omessa applicazione procedure HACCP, omesso mantenimento dei requisiti igienico – sanitari e mancata rintracciabilità di alimenti, nonché posto sotto a sequestro amministrativo circa 3.800,00 kg di prodotti carnei non conformi, per un valore di circa 50.000 Euro.

CODIGORO: pregiudicato affidato in prova ai servizi sociali minaccia percuote la moglie: i Carabinieri intervengono ed il giudice lo rimanda in carcere.

Il primo di agosto i Carabinieri di Mesola e Goro erano intervenuti in località Mezzogoro di Codigoro per una violenta lite tra due coniugi: il marito della richiedente, dopo l’ennesima discussione per motivi di gelosia, aveva infranto i vetri della porta dell’abitazione ed aveva percosso la moglie convivente che si era chiusa in casa per sfuggire alla sua ira.

La 39enne era stata medicata sul posto da personale del 118 mentre il marito, un 31enne di origine slava ma da anni in Italia, era stato allontanato e denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ferrara nonché segnalato anche al Magistrato di Sorveglianza essendo sottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova ai servizi sociali a causa di precedenti condanne per vari reati.

Nella giornata di ieri, il pregiudicato è stato arrestato dai militari della Stazione di Codigoro (competente per territorio) e tradotto in carcere su provvedimento dell’Ufficio di Sorveglianza di Bologna che, alla luce della denuncia per maltrattamenti ai danni della compagna, ha deciso di sospendere subito la misura alternativa alla quale era sottoposto da alcuni mesi e di fargli scontare la sua condanna in regime detentivo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...