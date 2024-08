Arrestato sulla “costiera amalfitana” uno dei catturandi della banda dedita ai furti di attrezzature agricole nelle province di Ferrara, Ravenna e Bologna

Nel pomeriggio di ieri, presso una nota località turistica della costiera amalfitana, è stato rintracciato e arrestato uno dei componenti della banda dedita ai furti di attrezzature agricole, commessi nel 2022 nelle province di Ferrara, Ravenna e Bologna.

L’indagine, condotta dai militari del Nucleo Investigativo Carabinieri di Ferrara, è iniziata nel mese di giugno 2022 a seguito di svariati furti di mezzi agricoli nella provincia estense, mediante l’utilizzo preliminare di indagini tecniche (tabulati telefonici ed acquisizione immagini di sistemi di videosorveglianza), ed ha portato, nello scorso mese di febbraio, all’emissione, da parte del GIP del Tribunale estense, di 5 ordinanze cautelari, divenute esecutive nella successiva primavera, nei confronti di 5 soggetti, tutti originari dell’est-Europa, responsabili, in concorso tra loro, dei reati sopra menzionati.

Dei cinque soggetti colpiti dalla misura cautelare, quattro hanno fatto immediato ritorno nel proprio paese di origine sfuggendo quindi all’arresto, mentre per uno, residente nel bolognese, è scattata la cattura.

I militari del Nucleo Investigativo non hanno però mollato la presa, continuando incessantemente le attività di ricerca dei quattro fuggitivi e attraverso il loro costante monitoraggio è stato possibile localizzare l’odierno arrestato sulla “costiera amalfitana”, dove era appena giunto dal paese d’origine per trascorrere un periodo di vacanza. Attivati immediatamente i colleghi della Compagnia Carabinieri di Amalfi, l’uomo è stato arrestato in un hotel e condotto presso la casa circondariale di Salerno a disposizione dell’autorità giudiziaria ferrarese.

