COMACCHIO, CONTROLLI DELLA “MOVIDA”, ABUSO DI ALCOLICI E POSSESSO DI STUEFACENTI: I CARABINIERI DENUNCIANO 4 PERSONE

Prosegue senza sosta l’attività dei Carabinieri della Compagnia di Comacchio, per garantire un’estate sicura nella zona balneare della provincia. Nel corso della nottata. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Comacchio, insieme ai Carabinieri della Stazione di Lido degli Estensi, hanno svolto dei servizi preventivi per arginare il fenomeno delle “stragi del sabato sera” e per controllare la sicurezza della vita notturna nelle zone della “movida”. Durante il servizio hanno trovato un diciassettenne in possesso di circa 12 grammi di hashish, di cui hanno proceduto al sequestro. Hanno controllato e sanzionato altri due giovani (di 25 e 22 anni) poiché alla guida delle proprie autovetture in stato di ebbrezza alcoolica e sono inoltre intervenuti nei pressi di un locale pubblico di Lido di Spina, ove un ragazzo 25enne, in stato di ubriachezza, aveva litigato con due ragazze 20enni, percuotendole e causandole delle lesioni lievi. Ciascuno di loro dovrà ora rispondere all’Autorità Giudiziaria, in relazione ai fatti contestati. Anche i risultati della scorsa notte confermano l’impegno dei Carabinieri, che proseguirà con intensità sino alla conclusione della stagione balneare.

