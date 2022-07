“Let’s twist again”: Piazzale della Rocca, martedì 26 luglio

Estate a Cento. Fondazione teatro G.Borgatti.Cento

In arrivo l’ultimo atteso appuntamento di “Estate a Cento” organizzato da Fondazione Teatro G.Borgatti in collaborazione con il Comune di Cento, “Let’s twist again”, La scintillante impresa dei magnifici cinque acrobati che si esibiranno in Piazzale della Rocca, martedì 26 luglio p.v.

Uno show, questo de The Black Blues Brothers, che ha superato le 600 date in tutto il mondo registrando oltre 300.000 spettatori. Al Festival di Edimburgo, la kermesse teatrale più importante al mondo, è risultato essere uno dei più visti e più apprezzati dal pubblico, registrando numerosi sold out e standing ovation ad ogni replica, con una grande attenzione da parte della stampa che ha dedicato allo spettacolo recensioni a quattro e cinque stelle.

