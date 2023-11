COMACCHIO: controlli straordinari dei Carabinieri della Compagnia di Comacchio e dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Ferrara, del N.A.S. e della Stazione Forestale di Comacchio

Legione Carabinieri “Emilia Romagna”

Nel fine settimana appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Comacchio, coadiuvati dai colleghi del N.I.L. di Ferrara, del Nucleo Forestale di Comacchio e del N.A.S. di Bologna, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio al fine di reprimere i reati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ambientali e per prevenire il fenomeno dei furti in abitazione.

Nel corso delle operazioni sono stati/e/o/a:

denunciati in stato di libertà cinque soggetti, in particolare un uomo:

di origini serbe, senza fissa dimora e con precedenti, poiché, controllato all’esterno di un supermercato di Comacchio, è risultato privo di titolo abilitante al soggiorno in Italia;

residente nel bolognese, con precedenti, in quanto, controllato a Lido degli Estensi, è stato colto mentre trasportava illecitamente rifiuti ferrosi su un mezzo poi sottoposto a fermo amministrativo;

del luogo, per detenzione di un revolver (sottoposto a sequestro penale) senza le prescritte condizioni di sicurezza e con porto d’armi scaduto di validità;

di origini sudamericane, senza fissa dimora, per occupazione abusiva di un’abitazione estiva a Lido degli Estensi;

di origini pakistane, risultato privo di permesso di soggiorno all’atto del controllo;

controllati complessivamente 36 veicoli e 41 persone;

contestate sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi euro 6.600,00;

segnalato alla Prefettura un uomo del luogo per uso personale di sostanze stupefacenti in quanto trovato in possesso di marijuana mentre era alla guida di un mezzo di lavoro;

sospesa l’attività di un supermercato di Porto Garibaldi per impiego di manodopera “in nero”.

