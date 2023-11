Fly Sant Antonio – Centese 0-4

E’ una Centese in grande spolvero quella vista oggi allo Stadio Lenzi di Sant’Antonio.

Era importante fare risultato e reagire alla prestazione di domenica scorsa: in tutta risposta gli uomini di mister Briegel hanno dimostrato di non soffrire di vertigini.

Una reazione veememte e che porta i biancocelesti ad allungare nuovamente sulle inseguitrici, oggi bloccate sul pareggio.

La Centese parte fortissimo e già al settimo minuto del primo tempo, dalla sua zolla, Costantini la mette nel sette,raggiungendo quota 150 gol in carriera.

Un grande traguardo per uno dei protagonisti di questa annata calcistica della Centese Calcio.

Sessanta secondi dopo, con uno splendido calcio al volo, arriva la sua doppietta:

Fly 0 e Centese 2, con la lancetta che segna solo l’ ottavo minuto di gioco.

La partita rimane in mano alla Centese, sino alla terza rete che arriva ad opera del centrale difensivo Stefano Ficarelli.

Sul finire del primo tempo Bonvicini, con un pressing alto, ruba palla a Di Trani e mette la palla nell’angolino basso.

Fly 0 Centese 4, doppio fischio e l’arbitro che manda tutti negli spogliatoi a prendere il the.

Nella ripresa poco da segnalare.

Partita in mano alla Centese, poche le occasioni dei padroni di casa ed espulsioni un po ‘ingenue di Radu e Pirreca.

Da segnalare l’entusiasmante esordio in prima squadra di Gianluca Bonazzi, classe 2005, al suo debutto fra i senior.

Tanti buoni palloni giocati per i compagni ed ottimo impatto in fase di interdizione.

Appuntamento a Domenica prossima, ancora una volta in trasferta, dove la Centese affronterà il Molinella proveniente da ben 6 risultati utili consecutivi.

il cammino e’ lungo, ma la strada intrapresa e’ quella giusta.

Note:

Goal di Costantini 7’, Costantini 8’ ,Ficarelli 16’, Bonvicini 36’

Espulsioni di Pirreca e Radu

Mi piace: Mi piace Caricamento...