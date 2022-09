COMACCHIO: domiciliari per un cinquantenne comacchiese per reati in materia di droga

Nel pomeriggio di domenica 18 settembre, i Carabinieri della Stazione di Comacchio hanno dato corso ad un ordine di esecuzione per espiazione pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura estense, a carico di un cinquantenne comacchiese per reati in materia di droga, commessi tra il 2009 ed il 2010. Il predetto, già affidato in prova ai servizi sociali, era stato segnalato dall’Arma comacchiese per violazione delle prescrizioni del provvedimento cui era sottoposto e, conseguentemente, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ne disponeva la sostituzione con la detenzione domiciliare, dovendo scontare una pena residua di mesi sei.

