Comacchio (FE) – nascondeva nel frigo di casa hashish, marijuana e cocaina. Arrestato dai Carabinieri di Lido degli Estensi incensurato 25enne

Nella serata di domenica 15 settembre, i Carabinieri della Stazione di Lido degli Estensi hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 25enne comacchiese per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. A seguito di alcune segnalazioni ricevute di un anomalo andirivieni di persone da un’abitazione di Comacchi, i militari dell’Arma hanno deciso di appostarsi poco distante per verificarle. L’attività ha dato subito esito positivo: nel pomeriggio di domenica infatti un giovane cliente è stato fermato e identificato subito dopo essere uscito dalla casa in questione con una dose di cocaina appena acquistata. A quel punto i Carabinieri hanno deciso di fare accesso nella villetta a schiera occupata da un 25enne disoccupato ed incensurato del posto al cui interno, a seguito di una approfondita perquisizione, hanno rinvenuto un ingente quantitativo di droga di vario tipo (complessivamente oltre 3,5 kilogrammi di hashish, quasi uno di marijuana ed alcuni grammi di cocaina!). La droga era nascosta all’interno del suo frigorifero ed in mansarda; erano inoltre già pronte dosi destinate alla vendita al dettaglio con il relativo materiale per la pesatura ed il confezionamento. Il tutto è stato posto sotto sequestro insieme allo smartphone del giovane e ad oltre 2000 euro in contanti ritenuti frutto dell’attività di spaccio.

Sono quindi scattate le manette per il 25enne il quale, su disposizione del PM di turno presso la Procura estense, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Ferrara in attesa del giudizio di convalida tenutosi nella mattinata odierna. Il Tribunale ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Comacchio.

