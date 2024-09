UN CALICE NEL BOSCO, SECONDA EDIZIONE

Sabato 21 e domenica 22 settembre, per accogliere l’autunno con un una vera e

propria

immersione nel verde intenso del Bosco Integrale a Cento, si terrà la seconda

edizione della

manifestazione Un calice nel Bosco, una due giorni dedicata al vino e alla natura

che, dopo il

successo ottenuto nell’autunno 2023, torna con una proposta ancora più ricca di

degustazioni,

intrattenimento, percorsi ambientali.

Nata per iniziativa della Fondazione Caterina Novi odv – che si propone di

favorire la

connessione tra uomo e natura recuperando e condividendo con il pubblico la

grande area verde

del Bosco Integrale attraverso iniziative di formazione, educazione e

intrattenimento –

quest’anno la manifestazione “Un Calice Nel Bosco” si estende su due giorni che

si

preannunciano molto ricchi di eventi.

Attraverso il percorso di degustazione creato in collaborazione con l’Enoteca

le Rughe di

Cento e l’Enoteca il Punto di Finale Emilia, al quale hanno aderito più di 17

cantine da

tutta la Regione- tra le quali etichette prestigiose come Ceci, Umberto Cesari,

Palazzona di

Maggio, Corte D’Aibo, Corte Beneficio – i visitatori avranno la possibilità di

scoprire enologiche (primo kit degustazione a 15€ che comprende bicchiere

e tracolla brandizzati, più 3 token da usare per scegliere 3 calici di vino

dalle cantine preferite;

secondo giro ( anche da condividere con gli amici) a 12€ per gustare altri 3

calici), mentre chi

desidera acquistare le bottiglie potrà farlo direttamente dai produttori, che

saranno a

disposizione per spiegare caratteristiche e peculiarità dei loro vini.

Interessante anche l’offerta gastronomica, che tiene conto delle diverse

esigenze e dei diversi

gusti: dall’eccellente carne di qualità dell’, alle gustose ricette per

vegani e vegetariani de La Giuggiola, fino alla croccante frittura di pesce

dell’Officina del

Buono.

Ma non finisce qui: per chi desidera provare un’esperienza immersiva nel mondo

del vino

saranno riproposte le originali! esperienze di tre racconti legati a tre

degustazioni di

vini a cura del sommelier Samuele Scagliarini (durata della rappresentazione:

1:30 h max per

maggiori di 18 anni, e proprio durante la due giorni dedicata al vino e

alla natura si chiuderà un lungo ciclo di attività con tante proposte da

svolgere nel bosco con

bambini, ragazzi e famiglie, Tra le attività proposte per le famiglie

ricordiamo

: sabato 21 settembre alle 9:30 “Facciamo Colazione Insieme?” Colazione

all’aperto per grandi e piccini (gratuito); alle 10:00 “I Segreti del Bosco”

Caccia al tesoro per

bambini e famiglie a cura di Bangherang Cooperativa Sociale (gratuito,

prenotazione alla mail

info@bangherang.it) ; domenica 22 settembre alle 16:00 “Insetti Fantastici”

Creiamo il

nostro insettario costruendo insetti fantastici, a cure di Giulia Galiera del

Giardino dei

Sensi, Età 4+ (gratuito, prenotazione consigliata alla mail

info@boscointegrale.org.Gran

finale alle 17:00 con la “Pigiatura dell’uva” a cura di “Graziano

Galavotti e gli amici delle

tradizioni popolari” di San Matteo della Decima.

Per quanto riguarda la musica, immancabile negli eventi al Bosco Integrale,

nella giornata di

sabato aprirà le danze dalle 18:00, per poi chiudere con il

live due acustico dalle 21:00, mentre domenica dalle 18:00 si terrà

mentre a partire dalle 20.00 la serata di chiusura continuerà con

Tutta la manifestazione ha il patrocinio del Comune di Cento.

L’evento Un calice nel Bosco è aperto al pubblico nell’area eventi del Bosco

Integrale in via

Ferrarese 31 a Cento ( Ferrara) sabato dalle 17:00 alle 24:00 e domenica dalle

15:00 alle 22:00.

In entrambe le giornate sarà possibile passeggiare nel bosco fino alle ore

18:30.

Si ricorda che per motivi di sicurezza gli animali non sono ammessi.

Il programma completo e aggiornato della manifestazione è disponibile

all’indirizzo

https://www.boscointegrale.org/eventi.

