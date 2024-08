COMACCHIO – LIDI: weekend di controlli dei Carabinieri della Compagnia di Comacchio: due denunciati per guida in stato di ebbrezza con patenti ritirate e un’autovettura sequestrata; cinque denunciati con dosi di droga per uso personale

Nel fine settimana appena trascorso i Carabinieri della Compagnia di Comacchio hanno intensificato i controlli nelle zone maggiormente interessate dalla “mala movida” notturna.

Due automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza. Fermati alla guida delle loro autovetture a Lido delle Nazioni e lungo la Romea a Comacchio, sono risultati positivi al controllo con l’etilometro che ha confermato tassi alcolici ben superiori al limite massimo consentito. Patente di guida ritirata ad entrambi e una delle due autovetture immediatamente sequestrata ai fini della confisca.

I controlli dei Carabinieri sono poi proseguiti nel corso della nottata sul lungomare di Lido delle Nazioni e Lido degli Estensi, dove cinque persone sono state sorprese nei pressi di alcuni stabilimenti balneari in possesso di droga, nello specifico dosi di hashish e MDMA. Tutti e cinque sono stati segnalati all’Autorità Prefettizia competente, quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Nel corso del weekend i Carabinieri sono stati impegnati nel controllo del territorio con numerose pattuglie in collegamento diretto e costante con la Centrale Operativa della Compagnia di Comacchio. La raccomandazione, per tutelare la propria incolumità e soprattutto quella di tutti gli altri utenti della strada, è di non mettersi alla guida se si sono assunte bevande alcoliche.

MIGLIARINO: Convalidati l’arresto per droga della coppia.

Nella tarda mattinata del 27 agosto il Giudice del Tribunale di Ferrara ha convalidato l’arresto eseguito il 24 agosto dai Carabinieri delle Stazioni di Migliarino e Massafiscaglia in collaborazione con la Polizia Locale di Ferrara a carico di una coppia, 38enne lui e 43enne lei, per detenzione ai fini di spaccio.

L’operazione, scattata nella mattinata di sabato scorso, ha visto i militari e gli agenti con unità cinofila impiegati in una perquisizione delegata che ha portato al rinvenimento di un considerevole quantitativo di sostanze stupefacenti. In particolare sono stati rinvenuti, già suddivisi in dosi, 370 grammi di marijuana, 300 grammi di hashish, 2 di cocaina, 7 di eroina, un francobollo di MDMA, 54 pastiglie di MDMA, un bilancino di precisione e 300 euro, verosimile provento dell’illecita attività. Atteso l’ingente quantitativo rinvenuto, sono scattate le manette ai polsi della coppia e, su disposizione del PM di turno, l’uomo è stato associato alla Casa Circondariale di Ferrara, mentre la donna collocata ai domiciliari.

A termine dell’udienza di convalida, il Giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere a carico del 38enne, mentre per la donna sono stati confermati gli arresti domiciliari.

Mi piace: Mi piace Caricamento...