DOMENICA 1 SETTEMBRE FINALMENTE SI PARTE! LA CENTESE DEBUTTA IN CAMPIONATO

La lunga attesa è finalmente finita. Domenica 1 settembre , alle ore 17.00, il G&G Stadium ospiterà il debutto della Centese Calcio nel tanto atteso inizio del campionato, con la squadra che sfiderà il Casumaro. La Centese arriva a questo appuntamento dopo un precampionato ricco di emozioni, in cui sono emersi segnali molto positivi. Nella prima partita di Coppa, diversi giovani si sono messi in luce, tra cui il sedicenne Edoardo Fabbri, autore di un gol al suo esordio.

Questo avvio promettente lascia ben sperare per il campionato, che si preannuncia tra i più competitivi degli ultimi anni. Tra le squadre più attrezzate figurano la corazzata Bentivoglio, poi la Comacchiese, il Mesola, il Valsanterno e il Faro Gaggio Montano tutte squadre pronte a contendersi il titolo. Tuttavia, la Centese è determinata a essere protagonista e a lottare su ogni campo, forte del suo spirito di squadra e del sostegno dei suoi tifosi, numerosi e appassionati come in nessun altro campo di pari categoria.

Per rendere ancora più speciale questa giornata di calcio, la Centese organizza anche una **Summer Ending Party**, una piccola festa di fine estate che precederà il fischio d’inizio. L’evento, curato da Marlon Diaz, genitore di un ragazzo del settore giovanile e cubano di origine, promette di allietare il pre-partita con musica e divertimento.

L’appuntamento è fissato per domenica alle ore 17.00 al G&G Stadium. Si prevede una grande affluenza di pubblico per sostenere la Centese Calcio nel suo esordIo.

Fra le iniziative della settimana , spicca la grande presentazione di mercoledi 28 agosto al Red Special, in collaborazione con la locale pro loco di Cento: serata sempre ricca di emozioni e dove il pubblico potra’ conoscere direttamente i protagonisti della stagione.

Per i piu piccoli , invece, porte aperte al g&g stadium nel pomeriggio di giovedi 29 agosto.Andra’ in scena un open day ricco di divertimento e giochi, dedicato ai bambini desiderosi di provare la grande magia del gioco del calcio, con buffet e musica per tutti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...