COMACCHIO – Lido degli Estensi: viola l’affidamento in prova ai servizi sociali: arrestato dai Carabinieri un 40enne domiciliato ai Lidi

Nella serata di venerdì 07 aprile 2023 i Carabinieri della Stazione di Lido degli Estensi (Fe) hanno arrestato un 40enne domiciliato in quel centro in esecuzione di provvedimento di revoca dell’affidamento in prova ai servizi sociali e ripristino della detenzione in carcere, emesso dal Magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale di Bologna, dovendo il condannato ancora scontare la pena di 6 mesi di reclusione, inflitta dal Tribunale felsineo per lesioni in danno di pubblico ufficiale commesse a Bologna alcuni anni fa.

L’odierno provvedimento scaturisce da reiterate violazioni, commesse dal detenuto (tra la fine di marzo ed i primi di aprile), alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova ai servizi sociali ed obbligo di permanenza domiciliare dalle 21:00 alle 06:00, alla quale l’uomo era sottoposto da qualche mese, e tempestivamente segnalate dai Carabinieri al Magistrato di Sorveglianza di Bologna il quale ha emesso, in tempi brevissimi, il provvedimento citato.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Ferrara dove continuerà a scontare la propria pena in regime di detenzione intramuraria.

