COMACCHIO – LIDO DI SPINA: salvarono da un tentativo di suicidio una turista olandese la scorsa estate: premiati dal Comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna” due militari del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Comacchio

Lo scorso sabato 30 settembre, a Ferrara presso il Comando Provinciale dei Carabinieri, il Comandante, Col. Alessandro Di Stefano, ha consegnato al Brig. Brig. Ca. Dario Battaglia e all’App. Sc. Q.S. Marco Delicati, effettivi al Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Comacchio, un attestato di “COMPIACIMENTO” rilasciato dal Comandante della Legione “Emilia Romagna”, Gen. B. Massimo Zuccher, con la seguente motivazione:

“Addetto ad Aliquota Radiomobile di N O.R. di Compagnia distaccata, evidenziando spiccata iniziativa e risolutezza, interveniva, unitamente a un commilitone, in occorso di una donna che si era immersa nelle acque del mare manifestando intenti suicidari.

La tempestività dell’azione scongiurava gravi conseguenze per la sventurata, contribuendo ad accrescere la stima e la considerazione dell’Arma nella comunità.”

Comacchio, località Lido di Spina, 27.07.2023

La notte del 27 luglio scoro, infatti, i due militari venivano chiamati ad intervenire nel tratto di mare antistante uno stabilimento balneare all’interno di un campeggio di Lido Spina poiché il cittadino olandese aveva contattato il numero di emergenza 112 richiedendo aiuto poiché la moglie poco più che 40enne stava tentando il suicidio in mare.

L’equipaggio si precipitava sul posto raggiungendo in pochi minuti il luogo indicato, ovvero un tratto di costa ove non esiste la battigia ma solo una barriera frangiflutti costituita da massi di roccia. Oltre la stessa, si trovava una coppia in evidente difficoltà in quanto la donna era in balia dei marosi e l’uomo, oramai esausto, non riusciva a portarla sulla terra ferma.

I militari non esitavano ad immergersi nel mare mosso riuscendo ad afferrare la donna così a trarla in salvo, vincendo altresì la resistenza della stessa convinta di compiere l’insano gesto. Entrambi i coniugi venivano quindi affidati alle cure dei sanitari del 118 intervenuti sul posto.

Il Col. Di Stefano, alla presenza del Comandante della Compagnia di Comacchio, Ten. Col. Luca Treccani, e del Comandante Interinale del N.O.R., Lgt. Antonio Clementoni, si è congratulato con i due militari per il coraggioso gesto compiuto che ha consentito il salvataggio della giovane madre olandese.

