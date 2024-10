COMACCHIO. Ruba utensili per 300 euro di valore: esce dal negozio e trova i Carabinieri ad attenderlo: arrestato

Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Comacchio, impegnati in un servizio di controllo del territorio per prevenire in particolare i reati contro il patrimonio, hanno arrestato per furto un pescatore 58enne del posto.

L’uomo, conosciuto alle forze dell’ordine, dopo aver occultato sulla propria persona varia attrezzatura per lavori edili, dopo avere tolto i dispositivi antitaccheggio, si allontanava dall’esercizio esercizio commerciale di Comacchio. Ma ad attenderlo nel parcheggio vi era già una pattuglia dei Carabinieri, allertata poco prima tramite 112 dal personale di vigilanza del negozio che si era accorto dei movimenti sospetti del 58enne. Perquisito, l’uomo veniva trovato in possesso della refurtiva del valore di quasi 300 euro e quindi arrestato dai Carabinieri per furto aggravato. Dopo avere trascorso la notte nelle camere di sicurezza della Stazione di Ferrara, nella mattinata di oggi è stato condotto davanti al giudice del Tribunale di Ferrara che ha convalidato l’arresto rimettendolo in libertà in attesa del processo.

