COMACCHIO: viola gli obblighi dell’affidamento in prova: arrestato 56enne della provincia di Pescara.

Nella giornata odierna, i Carabinieri della Stazione di Comacchio hanno rintracciato in un B&B del centro della cittadina lagunare e tratto in arresto un pregiudicato 56enne.

L’uomo, originario della Provincia di Pescara e con numerosi precedenti, dallo scorso mese di aprile era sottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova ai servizi sociali, come disposto dal Tribunale di sorveglianza di Perugia, essendo stato condannato per guida sotto l’influenza di alcool. Tuttavia, lo stesso, invece di permanere nella sua abitazione ubicata nella Provincia di Ravenna, dallo scorso 8 settembre si era allontanato arbitrariamente.

A seguito delle segnalazioni da parte dei Carabinieri del posto, l’Ufficio di Sorveglianza di Bologna ha così disposto in via cautelare il suo immediato accompagnamento in carcere. Pertanto i militari della Compagnia di Comacchio nel pomeriggio odierno lo hanno tradotto presso la Casa Circondariale di Ferrara.

RIVA DEL PO: Si aggrava la posizione delle due ragazze arrestate dai Carabinieri di Ro Ferrarese per il tentativo di furto a Coccanile. Le indagini dei militari le collocano sulla scena di un altro tentativo perpetrato a Ruina, inchiodate dalla videosorveglianza. Scatta la denuncia alla Procura della Repubblica.

E’ indubbiamente destinata a costare cara la condotta delle due ragazze arrestate poco tempo fa dai Carabinieri di Ro Ferrarese dopo essere state sorprese a cercare di introdursi in un’abitazione isolata a Coccanile. Le due, infatti, erano state prima notate da un militare dell’Arma vicentina, che si trovata a trascorrere la domenica in zona, aggirarsi con fare circospetto attorno alla casa e poi tratte in arresto mentre, vistesi scoperte, tentavano la fuga. Tuttavia pare che quello della piccola frazione di Copparo non fosse il primo step della condotta criminosa delle due.

In data 14 settembre un residente di Riva del Po (FE) denuncia ai Carabinieri di Civita Castellana, in provincia di Viterbo, un tentativo di furto perpetrato il giorno prima presso la propria abitazione di residenza a Ruina, piccola frazione della cittadina confinante con il Veneto. La denuncia arriva ai Carabinieri di Ro Ferrarese, la cui giurisdizione ricomprende anche la frazione di Ruina, i quali immediatamente avviano le indagini e analizzano i filmati della videosorveglianza installata a perimetro dell’abitazione. E’ in questo modo che i militari hanno potuto riconoscere le due ragazze, già tratte in arresto, intente a cercare di introdursi nell’abitazione, praticamente con lo stesso modus operandi, collocandole con certezza sulla scena del crimine.

Per loro scatta la denuncia alla Procura della Repubblica di Ferrara, dovendo ora rispondere di due tentativi di furto accertati e non più uno solo. Ancora una volta è stata determinante la solerzia nella presentazione della denuncia, condizione necessaria affinché le Forze dell’Ordine possano dare il via a tutte le attività, tecniche e non, per addivenire all’identificazione dei rei.

Ferrara. L’Arma dei Carabinieri saluta il Luogotenente Carica Speciale Antonio Vinciguerra, Comandante della Stazione di Pontelagoscuro.

E’ tempo di cambiamenti alla stazione carabinieri di Pontelagoscuro. Il Luogotenente Carica Speciale Antonio Vinciguerra, comandante della Stazione, lascia il servizio attivo dopo 38 anni di onorato servizio. Il Luogotenente Vinciguerra si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1986 e, dopo il corso di formazione frequentato presso la Scuola Allievi Marescialli di Firenze, è giunto in provincia di Ferrara nel 1989 per prestare servizio presso la Stazione di Copparo. Il Luogotenente Vinciguerra ha prestato servizio inoltre presso le Aliquote Radiomobili di Ferrara e Meldola (FC), prima di assumere il comando della stazione di Berra, retta per 20 anni in qualità di Comandante e, successivamente della Stazione di Pontelagoscuro, guidata per 4 anni. Nel corso della sua carriera, il Luogotenente Vinciguerra è stato insignito della “medaglia d’argento al merito di lungo comando” e della “medaglia mauriziana al merito di 10 lustri di carriera”. Oggi, ultimo giorno di servizio, il Luogotenente Vinciguerra è stato ricevuto dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Ferrara, Colonnello Alessandro Di Stefano, che lo ha ringraziato per quanto fatto nel corso della sua carriera a favore della popolazione e dei militari a lui affidati.

Mi piace: Mi piace Caricamento...