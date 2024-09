SELLA CENTO, UNA NUOVA PARTNERSHIP CON LAVOROPIU’

La Benedetto XIV è orgogliosa di annunciare la partnership con Lavoropiù.

Lavoropiù è un’agenzia per il lavoro con il capitale interamente italiano che si occupa di aiutare e sostenere le persone e le loro capacità da oltre 25 anni.

Lavoropiù condivide con la Benedetto valori come il legame col territorio, l’attenzione al futuro e la determinazione nel portare avanti un’idea, una visione.

Lavoropiù ha scelto di sostenere la Benedetto per la passione e l’impegno che vengono messi al fine di promuovere una comunità e il suo territorio.

Alessandro Livreri, Responsabile Marketing per la Benedetto XIV e amministratore delegato dell’agenzia di comunicazione partner Sella Cento Brain Stop, ha sottolineato l’importanza e la soddisfazione di aver stretto un altro rapporto che vada ad incidere oggi e domani sulla società biancorossa e tutta la cultura cestistica e non solo del territorio centese.

“Lavoropiù rappresenta un partner strategico per noi, non solo per il supporto che offrirà alla squadra, ma per i valori condivisi che ci uniscono. La loro presenza a livello nazionale e il loro impegno verso la crescita delle persone rispecchiano pienamente la nostra visione: costruire un progetto che valorizza il territorio e guarda con ambizione al futuro. Siamo felici di iniziare questo percorso insieme, certi che porterà grandi opportunità.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...