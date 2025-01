Comitato Tutela e salvaguardia Giardini Ugo Bassi: “criticità del sistema di raccolta dei rifiuti e comportamenti di alcuni cittadini”

Il nostro comitato è nato per portare l’attenzione dell’opinione pubblica sugli storici giardini di Ugo Bassi, tuttavia abbiamo a cuore, come cittadini, anche il decoro urbano della nostra amata Cento e non possiamo che denunciare all’opinione pubblica, tramite gli organi di stampa, la situazione – già in passato sottolineata da tanti altri – dell’abbandono dei rifiuti.

Sempre a mezzo stampa sono state denunciate le criticità del sistema di raccolta dei rifiuti, tuttavia – come evidenziato dalle foto che alleghiamo – qui si parla di inciviltà di altri cittadini, purtroppo aggiungiamo noi.

Ci può essere una soluzione? Telecamere nascoste? E’ possibile rintracciare i colpevoli?

Tutela e salvaguardia Giardini Ugo Bassi

Mi piace: Mi piace Caricamento...