BASKET: UNA GRANDE SELLA NON BASTA, VINCE MILANO 84-81

Altra trasferta proibitiva per la Benedetto XIV che si presenta al PalaLido di Milano, senza Sperduto e Delfino, alla ricerca della prima W lontano da casa. L’Urania vuole riscattare la brutta sconfitta di Livorno, così come lo staff di Di Paolantonio cerca risposte dopo la prova insufficiente contro Vigevano,. Berdini, Devoe, Nobile, Davis e Benvenuti da una parte, Potts, Amato, Gentile, Cavallero e Udanoh dall’altra.

PRIMO QUARTO

Potts spara i primi tre del match dopo una palla vagante, la Benedetto XIV fatica in attacco e trova il primo punto con Benvenuti dalla lunetta, Amato dalla lunga distanza fa 9-1 Urania dopo 4’, che diventa +12 e costringe coach Di Paolantonio al timeout. La reazione di Cento arriva con due triple, una di Devoe e una di Davis, ma dall’altra parte Cesana appena entrato punisce dall’arco, così come Amato, riportando a +8 i suoi. La Sella non trova continuità in attacco e Gentile chiude il quarto alla sua maniera apoggiandosi al vetro. 23-13 dopo 10’.

SECONDO QUARTO

Il quarto inizia con un fallo antisportivo fischiato a Devoe su una palla vagante a metàcampo, poi Alessandrini trova Benvenuti al centro dell’area e sempre l’ex Orzinuovi si mette in proprio con un tiro dalla media, poi Maspero fa impazzire la difesa centese con sei punti in un amen, ma Cento regge l’urto e dopo il super canestro di Davis si riporta a -8. Sempre l’uomo da Pepperdine si inventa un 2+1 impressionante per forza e controllo del corpo e la Benedetto si riaffaccia a -5. Alessandrini risponde con una tripla al gran canestro di Potts e si alzano le percentuali in questo piacevole secondo quarto. Devoe semina il panico e appoggia al vetro il -2, poi segna addirittura la tripla del vantaggio, che dura attimi perchè Potts risponde dalla lunga. La Benedetto non va a bersaglio per due azioni offensive consecutive e spalanca per il contropiede di Milano, Gentile fa +4 e timeout Sella. Amato segna una tripla dal palleggio e la zona di Cardani a fare effetto, nonostante il canestro estemporaneo di Devoe, 41-36 dopo i primi 20’.

TERZO QUARTO

Benevenuti riceve da Berdini il -3, poi è Devoe a bucare la difesa dell’Urania che non trova canestri nelle prime azioni della ripresa. Davis riceve in uscita dai blocchi e spara la tripla del +2 Benedetto XIV , poi Gentile sfrutta la sua immensa classe spalle a canestro e segna dal mid range, dall’altra parte è Davis a mettersi in proprio e ora i due go to guys delle due squadre si sfidano da una parte all’altra, 45-47 Sella dopo il canestro di Benvenuti. Cardani persiste con la zona e conduce alla palla persa Devoe, ma la difesa di Cento chiude alla grande l’area, Berdini prima, Davis poi mandano a +4 i biancorossi in contropiede. Tanfoglio legge benissimo quello che concede la difesa e deposita altri due facili, + 5 Benedetto, prima dei liberi di Maspero. La difesa dell’Urania non riesce ad arginare le penetrazioni degli esterni centesi e sullo scarico di Devoe è Nobile a firmare il massimo vantaggio ospite sul 53-60. Alessandrini spara un’altra tripla dopo il solito canestro di Gentile che ne segna un altro in fotocopia, dalle tacche non sbaglia mai. Ancora Alessandrini fa male dalla lunga, ma Alessandro Gentile chiude il quarto con una tripla pazzesca allo scadere. 60-66 Sella dopo 3 quarti.

QUARTO QUARTO

Davis segna la tripla in transizione dopo una serie di azioni al limite della fisicità. Si segna pochissimi in quest’ultima frazione, Benvenuti fa 1/2 dalla lunetta per il +5 Benedetto che diventa subito +3 grazie alla sfuriata di Gentile, immarcabile. Udanoh appoggia il -1, che viene subito ricacciato indietro con la tripla di Devoe, poi è il turno di Amato che da fuoriclasse segna la tripla del -1, Gentile riporta avanti i suoi con due liberi e bonus esaurito per la Sella a 2:30’ dal termine. 74-73 e finale in volata. Davis non riesce a trovare la via del canestro, nonostante un ottimo tiro contro Amato, che si guadagna anche il fallo sul ribaltamento, ma fa soltanto 1/2 dalla lunetta, dall’altra parte Nobile attacca Potts e va in lunetta, le mani non tremano e pari 75 a 11” dal termine, timeout Cardani. La Sella difende alla grande e il tiro di Amato si spegne sul ferro, è allora overtime. 75 pari dopo 40’.

OVERTIME

Milano va avanti con Cesana e i liberi di Udanoh, ma la Sella è lì e pareggia con i liberi di Benvenuti. Cesana punisce la difesa Benedetto con una tripla ben difesa da Devoe, vale il +4 padroni di casa, la Sella ha l’opportunità di pareggiare con Berdini, ma la tripla balla sul ferro ed esce, poi Cento resiste con due grandi possessi difensivi, ma Berdini fa 1/2 dalla lunetta riportando a -2 i suoi, ma con poco meno di 20” da giocare, Potts fa lo stesso a gioco fermo e allora, quando coach Di Paolantonio chiama timeout, mancano 10” e il punteggio è 84-81. La tripla di Devoe non va e la Benedetto perde dopo una grande prestazione, 84-81 il finale.

SELLA CENTO: Devoe 22 Tamani 2, Ramponi, Tanfoglio 2, Alessandrini 11, Berdini 3, Moretti, Davis 20, Benvenuti 12, Nobile 9

URANIA MILANO: Anchisi, Potts 12, Mal

attia, Gentile 27, Amato 15, Citterio, Maspero 7, Solimeno, Leggio 5, Cavallero, Udanoh 4, Cesana 10

Mi piace: Mi piace Caricamento...