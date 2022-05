Commemorazione dei sette fratelli Govoni, trucidati l’11 maggio 1945. Il Circolo di Fratelli d’Italia Cento ringrazia tutti i partecipanti che, come ogni anno, hanno ricordato i Sette Fratelli Govoni. Un ringraziamento particolare al Sen. Alberto Balboni l’On. Galeazzo Bignami , il Capogruppo Regionale Marco Lisei ed il Portavoce di Gioventù Nazionale Stefano Cavedagna per aver ricordato, con interventi toccanti e profondi, quanto sia importante non dimenticare questi eventi drammatici che hanno compito il nostro territorio. Ringraziamo Cesare Govoni, figlio di Dino Govoni il maggiore dei sette fratelli, per aver avuto la forza di raccontare la sua storia. Vedere come Cesare riesca ancora ad emozionarsi dopo settantasette anni ci deve far riflettere. Purtroppo qualche vandalo ha deturpato il cartello riportante la denominazione del piazzale “Sette Fratelli Govoni”, ci auguriamo che venga fatta chiarezza sull’accaduto. dal profilo di Fratelli d’Italia Cento

