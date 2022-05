FERRARA: PREMIATI DUE FINANZIERI IN CONGEDO CON LA MEDAGLIA MAURIZIANA. LA CERIMONIA SI E’ SVOLTA PRESSO LA CASERMA “BRUNO BOLOGNESI”

.

Questa mattina i Luogotenenti Cariche Speciali, Striano Pasquale e Fogli Stefano, da

poco pensionati, hanno ricevuto dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di

Ferrara, Colonnello Cosimo d’Elia, il diploma di conferimento del prestigioso titolo con la

consegna della relativa Medaglia Mauriziana.

L’onorificenza viene concessa, su proposta del Ministro della Difesa, dal Presidente della

Repubblica agli ufficiali e sottufficiali delle Forze Armate e dei Corpi armati dello Stato –

Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare, Arma dei Carabinieri, Guardia di

finanza – al compimento del periodo di cinquanta anni di servizio lodevolmente prestato,

determinato dalla somma degli anni di servizio militare e di quelli in comando o direzione.

Il Luogotenente Striano Pasquale ha prestato servizio per trentasette anni nel Corpo, dei

quali ben trenta presso il Comando Provinciale Ferrara, gli stessi del Luogotenente

Stefano Fogli, che ha trascorso la propria vita professionale presso le Tenenze di

Occhiobello e Lendinara, nel rodigino.

Al termine della cerimonia, il Colonnello d’Elia ha formulato ai Luogotenenti Cariche

Speciali in congedo, “vivissime felicitazioni”, augurando loro ogni soddisfazione.

