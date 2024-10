Concordato Preventivo Biennale – adesioni entro il 31 ottobre 2024 – uffici Confcommercio Ferrara a disposizione

Scorri e Leggi l’articolo dopo la pubblicità

Un opportunità importante da valutare per le imprese. Stiamo parlando del Concordato Preventivo Biennale, in scadenza giovedì 31 ottobre: il Decreto del 9 agosto scorso (numero 113 e meglio conosciuto come Omnibus) “Introduce la possibilità – ricorda Davide Urban, direttore generale di Confcommercio Ferrara – di un ravvedimento che consente di sanare le violazioni commesse nelle annualità dal 2018 al 2022. Infrazioni che possono essere “chiuse” dal contribuente verso l’Agenzia delle Entrate con il pagamento di un imposta sostitutiva. Una possibilità di rilievo che potrà essere utilizzata solo da coloro che aderiranno al Concordato Preventivo Biennale entro la fine del mese di ottobre. A questo scopo abbiamo dedicato – tra la sede principale di Ferrara e tutte le nostre delegazioni dislocate in provincia – circa una quindicina di nostri funzionari contabili per analizzare in maniera approfondita e mirata i dati di bilancio delle imprese e verificare tempestivamente con i soggetti interessati la convenienza e la fattibilità concrete di questa opportunità, da cogliere immediatamente visto i tempi ristretti” sottolinea Urban.

Davide Urban

