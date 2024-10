FERRARA: Continuano i servizi predisposti dalla Compagnia di Ferrara per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti: arrestato cittadino nigeriano

Scorri e Leggi l’articolo dopo la pubblicità

Nella tarda mattinata del 19 ottobre u.s., una pattuglia della Stazione di Baura era impegnata in zona “ippodromo” per un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Durante il servizio di osservazione i militari hanno notato, oltre a qualche residente che affrettava il passo sotto alla pioggia, un uomo che si avvicinava ad una autovettura in sosta iniziando a conversare con una donna seduta sul lato guida. Improvvisamente i due si sono scambiati qualcosa con un gesto repentino per poi allontanarsi in direzione opposta. A quel punto i militari sono intervenuti bloccando entrambi i soggetti. Nella disponibilità della donna è stata trovata una dose di sostanza stupefacente del tipo cocaina mentre, nelle mani dell’uomo, c’era la somma pattuita per la cessione, pari a 50 euro. La sostanza stupefacente ed il denaro sono stati immediatamente sequestrati ed entrambi i soggetti sono stati quindi condotti presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Ferrara.

Per la donna è scattata la segnalazione in Prefettura in qualità di assuntrice di stupefacenti mentre l’uomo, un trentunenne nigeriano, è stato tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti e, contestualmente, rimesso in libertà su disposizione del PM di turno.

