Consiglio Provinciale Ascom Confcommercio Ferrara – 6 dicembre – interverrà l’assessore regionale Andrea Corsini

Sarà l’assessore regionale al Commercio e Turismo, Andrea Corsini ad illustrare nel corso del prossimo Consiglio provinciale Ascom (il 6 dicembre nella sede dell’Associazione in via Baruffaldi, a partire dalle ore 17) i punto salienti della nuova Legge regionale sullo Sviluppo dell’Economia Urbana e la qualificazione e innovazione della rete commerciale e dei servizi”



“Una presenza istituzionale importante quella di Corsini – interviene Marco Amelio, presidente provinciale di Ascom Confcommercio Ferrara – che presenterà il nuovo dispositivo che sostituisce e potenzia l contenuti della precedente legge regionale 41 ponendo a budget qualcosa come 18 milioni di euro. Il nuovo provvedimento che ha visto in sede istituzionale il contributo di Confcommercio dell’Emilia Romagna sottolinea in maniera inequivocabile il ruolo e la funzione economica e sociale delle attività di vicinato come “leva” significativa per potenziare i centri storici come le periferie. Un antidoto contro il degrado e l’abbandono sul quale lavorare d’intesa tra Pubblico e Privato realizzando filiere fondamentali tra il mondo del commercio, dei sevizi e del turismo, lavorando a coniugare qualità ed innovazione, che sono un aspetto fondamentale per lo sviluppo economico e sociale delle nostre comunità. Una riflessione sul ruolo sociale che ci vedrà lavorare sempre più attivamente sul mondo del Terzo Settore con servizi ad hoc” spiega il presidente AmelioUn momento di approfondimento sui temi centrali per la vita della città e della provincia per lì’Associazione di via Baruffaldi che che conta oltre 3mila soci e che servirà a fare il punto sul lavoro di Ascom Confcommercio ricordando alcuni degli elementi che hanno caratterizzato questi mesi: dalla creazione – con il Comune di Ferrara ed Unife – di un Osservatorio economico, ad una partnership di alto profilo con lo stesso Ateneo estense, dal percorso condiviso con istituzioni ed associazioni per affrontare i contenuti di urgente attualità delle locazioni commerciali e fino ad una valutazione attenta dei temi e delle scadenze del Piano Urbanistico Generale del Comune di Ferrara.

Mi piace: Mi piace Caricamento...