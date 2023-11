IL 15 DICEMBRE L’ASTA DI BENEFICENZA DELLE MAGLIE SPECIALI TARGATE TEKNOSOUND

Si terrà il 15 dicembre l’asta di beneficenza dove verranno battute le maglie speciali marchiate

Teknosound realizzate dalla Benedetto XIV con B.Box e Geff in onore di Davide Vicino.

Le divise, indossate dai biancorossi nella sfida di Supercoppa LNP vinta con Piacenza, saranno

come promesso messe all’asta per uno scopo nobile e concreto: l’intero ricavato sarà infatti

destinato al Centro Donna Giustizia, centro antiviolenza di Ferrara che si occupa di organizzare

interventi sul territorio per combattere la violenza di tutti i tipi (fisica, psicologica, economica e

non solo) contro le donne.

L’asta si terrà il 15 dicembre prossimo alle ore 21:00 nella suggestiva cornice della Sala Zarri del



Palazzo del Governatore, in Corso del Guercino 39, e sarà aperta a tutti, in quello che sarà un

autentico momento comune di sostegno ad un’associazione che quotidianamente si impegna per

una tematica sempre, e tristemente, attuale.

La base d’asta per tutte le canotte indossate dai ragazzi di Coach Mecacci parte da 70€ a divisa

e sarà possibile, per tutti i presenti, rilanciare con un minimo di 10€ sull’offerta precedente.

