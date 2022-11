Coordinamento Forza Italia Cento: soddisfazione per il lavoro svolto nelle consultazioni delle Consulte

Ad un anno di distanza dalle elezioni amministrative, il Comune di Cento ha riaperto le urne elettorali per le elezioni delle consulte, organismi di partecipazione popolare alla gestione amministrativa della comunità locale. Anche in questa occasione, Forza Italia è stato il movimento che nelle ultime settimane si è speso più di tutti su varie piazze del capoluogo e delle frazioni per informare la cittadinanza di questa importantissima occasione di partecipazione, con banchetti informativi sulle modalità e sui propri candidati. I consigli direttivi Comunale e Provinciale esprimono un grande ringraziamento a tutti coloro che una volta di più si spesi per il territorio ed anche la più viva soddisfazione per tutti quei candidati consultori facenti riferimento a Forza Italia che hanno ora occasione di dare voce a tutte le frazioni

Coordinamento Forza Italia Cento

Mi piace: Mi piace Caricamento...