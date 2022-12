COPPARO: Controlli straordinari con Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco e Polizia Locale, denunce e sanzioni dei Carabinieri nel fine settimana

Sabato 17 dicembre 2022 la Compagnia Carabinieri di Copparo, unitamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Ferrara, con l’ausilio dei Vigili del Fuoco di Ferrara e della Polizia Locale Unione Terre e Fiumi, hanno proceduto ad una serie di controlli straordinari di attività commerciali nei comuni di Copparo e Riva del Po (Fe). Il focus del team ispettivo è stato la verifica delle normative di tutela e sicurezza dei luoghi di lavoro e rispetto della legislazione di settore (autorizzazioni sanitarie, di igiene pubblica e di pubblica sicurezza). All’esito dei controlli, protratti per tutto il pomeriggio e la sera, un cittadino straniero 32 enne, titolare di un autolavaggio nel copparese è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica estense, in quanto impiegava due dipendenti privi di regolare contratto di lavoro. Il medesimo imprenditore è inoltre risultato sprovvisto del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), previsto dalla vigente normativa, cui è conseguita la sospensione dell’attività con l’irrogazione di una sanziona amministrativa di oltre 11.000 euro. Il gruppo ispettivo ha poi proceduto al controllo di un’altra attività commerciale, sita sempre in Copparo (Fe), gestita da un 30 enne cittadino cinese, ove venivano rilevate carenze strutturali dei locali, messe in sicurezza dal personale dei VV.FF. di Ferrara. Successivamente in Riva del Po veniva controllato un circolo privato, presso cui sono state rilevate diverse violazioni amministrative, tra cui l’assenza dell’etilometro per i locali che esercitano le attività oltre le ore 24, il personale addetto alla somministrazione di bevande e alimenti sprovvisto di apposito attestato HACCP e la mancanza delle apposite uscite di sicurezza da uno dei piani elevati del locale. Vista la complessità del controllo e delle violazioni saranno necessari ulteriori approfondimenti e verifiche al fine di accertare esattamente quanti e quali sanzioni dovranno essere elevate al titolare del circolo. I Carabinieri procedevano altresì, nel corso della serata, all’ispezione di altri locali ed attività risultati tutti in regola, nonché al controllo di 51 autovetture e 76 persone.

I servizi di controllo del territorio venivano intensificati anche da parte dei Carabinieri della Compagnia di Comacchio (Fe) che, nella stessa serata di sabato hanno deferito in stato di libertà una 61 enne ferrarese resasi responsabile di furto al “Tigotà” di Codigoro e alla denuncia di un 19 enne del littorale sorpreso in lido di Pomposa, alla guida dell’autovettura della madre, con un tasso alcolimetrico triplo rispetto al massimo consentito. Proseguiranno anche nel corso delle festività i controlli straordinari dell’Arma estense al fine di garantire la sicurezza dei cittadini ed il rispetto delle normative vigenti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...