COPPARO – RIVA DEL PO. Controlli a 360 gradi dei Carabinieri. Sequestro di stupefacente ed individuata una discarica abusiva

È stato un mercoledì di intesa attività di controlli sul territorio della Compagnia Carabinieri di Copparo con l’ausilio del Nucleo Carabinieri Forestali di Ferrara.

Nell’arco dell’intera giornata di mercoledì 15 i Carabinieri della compagnia di Copparo, con il supporto del Nucleo Carabinieri Forestali di Ferrara, hanno effettuato controlli su territorio di competenza nell’ambito del servizio coordinato disposto allo scopo di prevenire e reprimere i reati in generale. Nel corso delle operazioni, a Cologna Ferrarese, frazione di Riva del Po, è stata rinvenuta una vera e propria discarica abusiva posta all’interno di un’area cortiliva privata. Gli accertamenti svolti sulla specifica materia ambientale hanno permesso di rinvenire materiale di scarto edilizio e da demolizione accatastato alla rinfusa, in spregio alle più comuni norme di settore. L’area interessata è stata quindi delimitata e posta sotto sequestro, in attesa del provvedimento dell’AG per la successiva bonifica. L’usufruttario del terreno interessato, un cinquantenne residente nel comune di Riva del Po, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica Tribunale di Ferrara per reati in materia ambientale, previsti dal codice dell’ambiente; norma di riferimento che viene applicata dal comparto della specialità dell’Arma dei Carabinieri Forestali con sede a Ferrara.

Sono stati intensificati i controlli, presso i luoghi frequentati da giovani e, in Copparo i Carabinieri della locale stazione hanno identificato un noto pregiudicato cinquantenne della zona, il quale a seguito dell’ispezione personale, è stato trovato in possesso di 60 grammi di sostanza stupefacente di tipo Marijuana, celata in un doppio fondo del proprio zaino sportivo.

I Carabinieri, conclusi gli accertamenti di rito in Caserma, lo hanno deferito a piede libero alla Procura della Repubblica del Tribunale di Ferrara, per detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, procedendo al relativo sequestro della droga.

Per i controlli, sono stati impiegati i militari delle Stazioni di Copparo, Ambrogio, Ro F.se e Berra, i quali hanno complessivamente proceduto all’identificazione di 15 persone, controllato 12 automezzi, controllati 4 esercizi commerciali, e contestate 2 infrazione al Codice della strada tra cui “guida di veicolo sottoposto a fermo amministrativo” elevando una sanzione amministrativa per circa 1.900 €.

I Carabinieri, continuano a invitare i cittadini a collaborare, segnalando tempestivamente al numero di emergenza 112, qualsiasi veicolo o comportamento sospetto, per contribuire a mantenere la protezione comune.

Mi piace: Mi piace Caricamento...