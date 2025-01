UNA PARTITA DAI DUE VOLTI: NEL SECONDO TEMPO LA CENTESE SFIORA L’IMPRESA

Al G&G Stadium va in scena una sfida spettacolare, terminata con un pareggio per 2-2. Una partita dai due volti, con una Centese sottotono nel primo tempo, che chiude in svantaggio per 0-2. Gli ospiti si portano avanti grazie al giovane Edoardo Marchi, classe 2005, e raddoppiano con Colletti, sfruttando una difesa poco reattiva.

Nel secondo tempo, però, la musica cambia. La Centese rientra in campo con grinta e determinazione, guidata dai cambi. Garetto accorcia le distanze con un gol sottoporta, ma il momento clou arriva al 40° della ripresa: Pirreca, con uno straordinario scorpione, regala il gol del pareggio, un gesto tecnico da applausi che ha strappato l’ovazione di tutto il G&G Stadium.

Nonostante gli assalti finali e alcune belle occasioni del subentrato Costantini, la Centese non riesce a completare la rimonta, ma il secondo tempo dimostra il cuore e la qualità della squadra.

Prossimo appuntamento in trasferta contro il Corticella, mentre il Trebbo ospiterà la X Martiri.

