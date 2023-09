CREVALCORE: Magneti Marelli chiude. Il presidio dei Sindaci

Magneti Marelli di Crevalcore non deve chiudere. La proprietà ha comunicato alcuni giorni fa che intende serrare i battenti del sito produttivo a fine anno. Lasciando senza lavoro più di duecento persone, molte delle quali nostri concittadini. È un fatto molto grave. Per questo nei giorni scorsi, insieme al Sindaco di Crevalcore e di Pieve di Cento, ho partecipato al presidio organizzato dalle sigle sindacali davanti allo stabilimento. Una presenza per testimoniare la nostra vicinanza alla mobilitazione di lavoratori e lavoratrici. Ieri la proprietà, durante una riunione in Regione Emilia-Romagna, ha confermato che non intende revocare la procedura di cessazione dell’attività. Una decisione assolutamente inaccettabile, e come sindaci lo ribadiamo a gran voce. Così come confermo il mio massimo impegno, e disponibilità, nel continuare la battaglia in ogni sede per la tutela dell’occupazione e del sito produttivo.

Insieme ai sindacati e ai lavoratori. Così come abbiamo fatto – e stiamo facendo – a Cento su VM Motori, seppur la questione sia differente. In Emilia-Romagna pretendiamo che nessuno venga a fare cassa sulla pelle delle persone, di lavoratori e lavoratrici.

